«Бразильский карнавал»: в России не поддержали идею Карлсена изменить формат матча за мировую шахматную корону

Победитель турнира претендентов Ян Непомнящий критически высказался по поводу возможных изменений формата матча на первенство мира, за которые ратует Магнус Карлсен. Норвежцу хотелось бы добавить рапид и блиц к классическим партиям, а по мнению россиянина, не следует превращать шахматы в шоу сродни бразильскому карнавалу. PR-директор ФШР Кирилл Зангалис уверен, что ФИДЕ не следует идти на поводу у чемпиона, несмотря на все его заслуги, а гроссмейстер Александр Рязанцев полагает, что мнение соотечественника также нужно учитывать.

Одна из самых обсуждаемых тем не только в мире шахмат, но и в спортивной среде в целом — возможный отказ чемпиона мира Магнуса Карлсена от очередной защиты титула. Почти две недели минуло с того момента, как Ян Непомнящий второй раз подряд выиграл турнир претендентов и получил право сразиться за корону, но до сих пор нет никакой определённости, кто станет его соперником. Неофициальный дедлайн, который Международная шахматная федерация (ФИДЕ) якобы установила для норвежца, приходится на 20 июля.

Сам российский спортсмен подчёркивает, что информации по этому поводу у него не больше, чем у рядового болельщика. Ян признался, что в декабре, когда Карлсен впервые заявил о своих намерениях не выходить на следующий чемпионский матч, это больше походило на попытку набить себе цену.

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«Мы знаем, например, звёзд бокса, ММА. В стиле этих видов спорта — заставить уговаривать себя остаться, пробивать лучшие условия на следующие бои и прочее. Но потом Магнус чуть более подробно осветил свою позицию. Может быть, его не устраивает формат, хотя, на мой взгляд, если его менять, то это нужно делать в начале цикла и пересматривать всё комплексно», — приводит слова Непомнящего официальный сайт Федерации шахмат России.

Один из вариантов изменений, которые выдвигает норвежец, — разделение матча на три сета по аналогии с теннисом. В каждом из них предполагается проводить по четыре партии с классическим контролем времени, а в случае ничьей — ещё четыре партии в рапид. Если и они не помогут выявить сильнейшего, то соперникам придётся дважды выяснить отношения в блице. Сам матч будет длиться до двух побед в сетах.

Непомнящий заявил, что не считает целесообразным смешивать разные типы партий и превращать матч за корону в пятиборье, несмотря на то что это может выглядеть более привлекательно для болельщиков.

«Если измерять всё весельем, то, наверное, нужно идти на бразильский карнавал, а не на классические шахматы. С другой стороны, в этом и состоит их прелесть: есть некая традиция матчей на первенство мира, которая насчитывает, грубо говоря, 150 лет. Понятно, что шахматы, как и человечество, знали разные времена, но превращать их в шоу, наверное, не хотелось бы», — подчеркнул гроссмейстер.

С Непомнящим согласился и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис. Он отметил, что россиянин подобрал правильное словосочетание для описания предлагаемого формата — бразильский карнавал, то есть смешение разных стилей. По его мнению, блиц и рапид принципиально отличаются от «классики».

«Чемпионов мира по быстрым шахматам и блицу очень много. Это почётное звание, но, например, никто не вспомнит сейчас вьетнамского игрока Ле Куанг Льема, который побеждал на одном из таких турниров. Саша Грищук, которого я люблю и уважаю, три раза выигрывал чемпионат мира по блицу. Это здорово, но это совсем другой вид спорта. Вот есть классика в беге — 100 и 200 метров. Усейн Болт побеждал на этих дистанциях, но он не мог выиграть 400 метров, 1500 или марафон. Так и в шахматах. Полтора века существовало понятие чемпионского матча в классических шахматах, к которому проводится отдельная подготовка, где партии могут длиться по семь часов. Может быть, для простого зрителя это утомительно, но в этом и заключается престиж», — заявил Зангалис в беседе с RT.

При этом он признал, что Карлсен своим многолетним лидерством заслужил право высказать собственное мнение о развитии вида спорта, однако это вовсе не означает, что ФИДЕ должна беспрекословно следовать его требованиям. Как отметил PR-директор Федерации шахмат России, во всех популярных видах спорта всегда встречались выдающиеся личности, которым многое позволялось, но не всегда это правильно.

«Например, Майкл Джордан мог диктовать в «Чикаго» условия контрактов других игроков, Майк Тайсон мог требовать призовые за один лишь выход на ринг. Михаэль Шумахер хотя и не устанавливал правил в «Формуле-1», но имел определённый вес. Магнус Карлсен возглавил мировой рейтинг в 2009 году и уже 13 лет удерживает первую строчку. Безусловно, он величина и имеет право на своё мнение. Но для принципиальных решений есть ФИДЕ. В 1975 году Бобби Фишер отказался от матча на первенство мира, и, несмотря на всё его величие, у него просто отобрали корону, и чемпионом стал Анатолий Карпов. И сейчас идти на поводу у Карлсена ни в коем случае нельзя», — уверен Зангалис.

Он предположил, что требования Карлсена могут привести к расколу подобно тому, который произошёл в 1993 году. Тогда, напомним, чемпион мира Гарри Каспаров и претендент Найджел Шорт вышли из ФИДЕ и основали Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША). Обе организации проводили матчи за титул параллельно, что приводило к неразберихе, а воссоединение состоялось только в 2006 году.

«Чемпионами в то время становились Александр Халифман, Руслан Пономарёв, Рустам Касымджанов, Веселин Топалов. Их, вроде бы, помнят, но то звание не считалось супер. То есть раскол ни к чему хорошему никогда не приводил. Должны быть единые правила, которые исходят от международной федерации, а не от чемпиона мира, каким бы великим он ни был. Если он хочет, как Фишер, удалиться и заниматься чем-то своим — это его полное право. Тогда необходимо проводить матч Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, а Карлсен пусть играет в покер, в гольф или во что-то другое, что ему нравится», — подчеркнул Зангалис.

При этом, на его взгляд, норвежец всё-таки дорожит званием чемпиона мира и постарается вновь отстоять его.

«Он очень боялся его потерять, я помню это по партиям с Сергеем Карякиным, а также по тому, как он нервничал в матче с Фабиано Каруаной. Сейчас Магнус понимает, что Ян очень опасен, — он сделал выводы после первого матча и во всеоружии подойдёт ко второму. Поэтому, я думаю, Карлсен найдёт какой-то компромисс с ФИДЕ. Федерация не пойдёт у него на поводу, а он не выдвинет каких-то непомерных условий», — заметил эксперт.

В свою очередь, гроссмейстер Александр Рязанцев считает, что немного странно менять правила прямо по ходу цикла. Кроме того, на его взгляд, ФИДЕ следует привлечь к обсуждению формата предстоящего чемпионского матча и Непомнящего как непосредственного участника.

«Логичнее было бы заводить этот разговор после чемпионского матча, когда начнётся новый отбор. Что касается тай-брейков в виде рапида и блица, то такой формат возможен, и он может быть интересен. Да, есть вопрос, насколько резонно решать таким образом судьбу матча по «классике», но в целом всё зависит от мнения игроков, которым предстоит эта встреча. Если Ян не против, то почему нет. Если сейчас ведутся какие-то переговоры, то, полагаю, он тоже должен принимать в них участие, ведь контракт на матч подписывается и тем, и другим участником, поэтому должны учитываться мнения обоих», — подчеркнул шахматист.

Тем не менее он отметил, что понимает действующего обладателя титула, ведь ему предстоит провести пятую защиту подряд, а в такой ситуации перемены напрашиваются.

«Карлсен ищет мотивацию. Возможно, изменение формата подстегнёт его, заставит по-другому отнестись к матчу», — считает Рязанцев.

При этом, по мнению эксперта, сражение Непомнящего с Карлсеном выйдет более захватывающим, нежели с Лижэнем, который заменит норвежца в случае отказа.

«Если сойдутся Ян и Магнус, на мой взгляд, это будет гораздо интереснее. Интересно посмотреть, использует ли россиянин свою вторую попытку. Он в блестящем стиле выиграл турнир претендентов, а предыдущая битва за корону дала ему массу пищи для размышлений и именно матчевого опыта, которого у него не было раньше. Я уверен, что он будет полезен. Если вдруг так случится, что Карлсен всё-таки откажется, то перед ним предстанет совершенно иной соперник и мы увидим другие шахматы. Но Дин Лижэнь — также один из лучших шахматистов мира, и матч с ним тоже будет интересным и сложным», — заключил собеседник RT.