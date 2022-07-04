Карякин: несмотря на общий низкий уровень игры, Непомнящий показал желание побеждать

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на победу Яна Непомнящего на шахматном турнире претендентов в Мадриде.
Карякин: несмотря на общий низкий уровень игры, Непомнящий показал желание побеждать
  • РИА Новости

«Поздравляю Яна Непомнящего с победой в турнире претендентов! Несмотря на общий низкий уровень игры, он продемонстрировал стабильность и желание побеждать! Это было особенно сложно после проваленного матча с Магнусом Карлсеном», — написал Карякин в своём Telegram-канале.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение Карлсена по поводу участия в матче с Непомнящим к 20 июля.

Ранее сообщалось, что китайский шахматист Дин Лижэнь одержал победу над американцем Хикару Накамурой и занял второе место на турнире претендентов в Мадриде.

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