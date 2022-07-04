Лижэнь стал вторым на турнире претендентов и сыграет с Непомнящим в случае отказа Карлсена

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Китайский шахматист Дин Лижэнь одержал победу над американцем Хикару Накамурой и занял второе место на турнире претендентов в Мадриде.
Лижэнь стал вторым на турнире претендентов и сыграет с Непомнящим в случае отказа Карлсена
  • AFP

Китаец победил Накамуру в 14-м туре белыми фигурами.

Лижэнь набрал восемь очков на турнире и занял вторую строчку. Россиянин Ян Непомнящий досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. В матче 13-го тура он сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии.

Теперь россиянин может сыграть с Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира по шахматам. В 2021 году норвежец победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче с россиянином.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о победе Непомнящего на шахматном турнире претендентов.

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