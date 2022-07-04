Матыцин: Непомнящий подарил России ещё одну важную победу

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Министр спорта Олег Матыцин высказался о победе Яна Непомнящего на шахматном турнире претендентов в Мадриде.
Матыцин: Непомнящий подарил России ещё одну важную победу
  • РИА Новости

«Ян Непомнящий подарил России ещё одну важную победу, досрочно обеспечив себе первое место на турнире претендентов в Мадриде. По уровню участников турнир стал одним из сильнейших в новой шахматной истории, а наш гроссмейстер не потерпел ни одного поражения, проявив тактическое превосходство и стойкий характер в напряжённых поединках», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Магнусом Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение по участию Карлсена в матче с Непомнящим к 20 июля.

Непомнящий первым в истории выиграл турнир претендентов два раза подряд.

Ранее Владимир Поткин, тренер Непомнящего, не исключил, что Карлсен может отказаться от защиты титула в поединке с его подопечным.

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