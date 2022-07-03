Поткин: надеюсь, Карлсен не откажется от своих спортивных принципов

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, не исключил, что чемпион мира Магнус Карлсен может отказаться от защиты титула в поединке с его подопечным.

«Нужно дождаться, что скажет норвежец. Я думаю, своё решение он объявит уже в ближайшие дни. И надеюсь, что он не откажется от своих спортивных принципов и покажет, что для него главное — встретиться с самым достойным соперником, который есть на данный момент. С тем, кто прошёл официальное сито отбора», — рассказал Поткин в интервью RT.

Он добавил, что его команде принципиально сыграть именно с норвежцем.

«Он ведущий шахматист, чемпион мира, спортсмен, каких мало в истории. С ним матч будет самым интересным. Но давайте сначала дождёмся окончания турнира претендентов», — добавил тренер.

Ранее Поткин рассказал, как на Непомнящего повлияли резонансные заявления Карлсена.