Поткин: надеюсь, Карлсен не откажется от своих спортивных принципов
- AP
«Нужно дождаться, что скажет норвежец. Я думаю, своё решение он объявит уже в ближайшие дни. И надеюсь, что он не откажется от своих спортивных принципов и покажет, что для него главное — встретиться с самым достойным соперником, который есть на данный момент. С тем, кто прошёл официальное сито отбора», — рассказал Поткин в интервью RT.
Он добавил, что его команде принципиально сыграть именно с норвежцем.
«Он ведущий шахматист, чемпион мира, спортсмен, каких мало в истории. С ним матч будет самым интересным. Но давайте сначала дождёмся окончания турнира претендентов», — добавил тренер.
Ранее Поткин рассказал, как на Непомнящего повлияли резонансные заявления Карлсена.