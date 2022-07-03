Поткин рассказал, как на Непомнящего повлияли резонансные заявления Карлсена

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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал, стали ли слова Магнуса Карлсена про Алиреза Фируджу мотивацией для его подопечного.
Поткин рассказал, как на Непомнящего повлияли резонансные заявления Карлсена
  • РИА Новости

«Он один из тех шахматистов, которым не требуется дополнительная мотивация, для него главное — именно борьба за первое место на турнире претендентов. Но вполне возможно, что чемпион мира только лишний раз подстегнул Яна на борьбу, поскольку он обыграл Алирезу уже трижды за прошедшие два месяца: два раза здесь, в Мадриде и ещё один — на супертурнире в Бухаресте», — заявил Поткин в интервью RT.

Ранее Поткин особенно отметил стартовый поединок Непомнящего с Дин Лижэнем в Мадриде.

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