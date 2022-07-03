Поткин: Непомнящий в Мадриде сыграл лучше, чем мы рассчитывали

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, оценил выступление своего подопечного на турнире претендентов в Мадриде.

«Думаю, пять побед и ни одного поражения на сегодняшний день — отличный результат. Обычно для первого места хватает и меньшего количества очков. Так что нынешний результат уже превзошёл наши ожидания — он сыграл лучше, чем мы рассчитывали. Ян демонстрирует на этом турнире очень яркую игру. Особенно я бы хотел отметить стартовый поединок, в котором он играл с Дин Лижэнем. Многие называли китайского шахматиста одним из фаворитов турнира, но Непомнящему удалось навязать ему сложную борьбу чёрными и провести отличную атаку на короля», — заявил Поткин в интервью RT.

Ранее Поткин сказал, что доволен игрой Непомнящего на турнире в Мадриде.