Поткин: Непомнящий в Мадриде сыграл лучше, чем мы рассчитывали

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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, оценил выступление своего подопечного на турнире претендентов в Мадриде.
Поткин: Непомнящий в Мадриде сыграл лучше, чем мы рассчитывали
  • РИА Новости

«Думаю, пять побед и ни одного поражения на сегодняшний день — отличный результат. Обычно для первого места хватает и меньшего количества очков. Так что нынешний результат уже превзошёл наши ожидания — он сыграл лучше, чем мы рассчитывали. Ян демонстрирует на этом турнире очень яркую игру. Особенно я бы хотел отметить стартовый поединок, в котором он играл с Дин Лижэнем. Многие называли китайского шахматиста одним из фаворитов турнира, но Непомнящему удалось навязать ему сложную борьбу чёрными и провести отличную атаку на короля», — заявил Поткин в интервью RT.

Ранее Поткин сказал, что доволен игрой Непомнящего на турнире в Мадриде.

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