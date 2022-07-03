Поткин заявил, что доволен игрой Непомнящего на турнире в Мадриде

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, считает, что преждевременно поздравлять его подопечного с победой на турнире претендентов в Мадриде (Испания).

«Давайте всё-таки дождёмся окончательных результатов, ведь в спорте всякое бывает. Но хочется верить, что необходимый результат будет достигнут. Что касается игры Яна на этом турнире, то я, безусловно, им доволен. В отличие от других участников, которые потерпели по несколько поражений, он прошёл дистанцию без осечек и, что особенно важно, не только побеждал в те моменты, когда была возможность это сделать, но и держал трудную оборону», — заявил Поткин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Непомнящий за десять минут сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов.