Поткин заявил, что доволен игрой Непомнящего на турнире в Мадриде

Короткая ссылка
Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, считает, что преждевременно поздравлять его подопечного с победой на турнире претендентов в Мадриде (Испания).
Поткин заявил, что доволен игрой Непомнящего на турнире в Мадриде
  • РИА Новости

«Давайте всё-таки дождёмся окончательных результатов, ведь в спорте всякое бывает. Но хочется верить, что необходимый результат будет достигнут. Что касается игры Яна на этом турнире, то я, безусловно, им доволен. В отличие от других участников, которые потерпели по несколько поражений, он прошёл дистанцию без осечек и, что особенно важно, не только побеждал в те моменты, когда была возможность это сделать, но и держал трудную оборону», — заявил Поткин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Непомнящий за десять минут сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить