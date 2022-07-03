Непомнящий сыграет с Карлсеном в матче за шахматную корону во второй раз

Россиянин Ян Непомнящий завоевал право во второй раз подряд сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. В матче 13-го тура он сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии.

Непомнящий за тур до окончания турнира набрал девять очков и стал недосягаем для соперников.

Карлсен в 2021 году в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Ранее сообщалось, что Непомнящий за десять минут сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.