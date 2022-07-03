Непомнящий сыграет с Карлсеном в матче за шахматную корону во второй раз

Короткая ссылка
Россиянин Ян Непомнящий завоевал право во второй раз подряд сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.
Непомнящий сыграет с Карлсеном в матче за шахматную корону во второй раз
  • AP

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. В матче 13-го тура он сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии.

Непомнящий за тур до окончания турнира набрал девять очков и стал недосягаем для соперников.

Карлсен в 2021 году в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5. 

Ранее сообщалось, что Непомнящий за десять минут сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить