Непомнящий сыграет с Карлсеном в матче за шахматную корону во второй раз
- AP
31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. В матче 13-го тура он сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии.
Непомнящий за тур до окончания турнира набрал девять очков и стал недосягаем для соперников.
Карлсен в 2021 году в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.
Ранее сообщалось, что Непомнящий за десять минут сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.