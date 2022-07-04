«Стал спокойнее и увереннее»: что говорили после досрочной победы Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде

Ян Непомнящий сыграл вничью с Рихардом Раппортом белыми фигурами и досрочно выиграл турнир претендентов. Эта победа стала для 31-летнего россиянина второй подряд, чего прежде не добивался ни один другой шахматист. Одним из первых его поздравил чемпион мира Магнус Карлсен. Однако от вопроса о грядущем матче-реванше норвежец уклонился. Высоко оценили триумф гроссмейстера и его коллеги. Александр Грищук отметил, что шахматист победил конкурентов с большим преимуществом, а по мнению Александра Злочевского, спортсмен грамотно воспользовался ошибками соперников.

Ян Непомнящий досрочно победил в турнире претендентов. В предпоследнем, 13-м туре, россиянин без особого труда сыграл вничью с Рихардом Раппортом, после чего на его счету стало девять очков. Ближайший преследователь гроссмейстера американец Хикару Накамура сможет набрать максимум 8,5 балла.

При этом в заключительном туре в противостоянии с Яном-Кшиштофом Дудой Непомнящий способен побить рекорд Фабиано Каруаны по набранным очкам в истории соревнования. Также он может повторить достижение Виши Ананда, который в 2013 году в Ханты-Мансийске не проиграл ни одной партии на турнире претендентов.

Интересно, что на последнем матче россиянина присутствовал и чемпион мира Магнус Карлсен. Он одним из первых поздравил Непомнящего с победой и признался, что удивлён таким итогом соревнований.

«Ян был сильно недооценён экспертами и букмекерами, да и я думал, что Дин Лижэнь и Фабиано Каруана имели больше шансов на победу. Респект Непомнящему, он отлично справился!» — сказал норвежец.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил неординарность ситуации, поскольку один и тот же гроссмейстер впервые выиграл два турнира претендентов подряд.

«Достаточно уникальный случай, когда один и тот же шахматист выигрывает два турнира претендентов подряд. Конечно, это большой успех Непомнящего. Ян сразится за звание чемпиона мира. Думаю, для российских болельщиков это отличный повод для радости», — приводит слова Дворковича «Чемпионат».

Поздравил Непомнящего и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который является председателем попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР).

«Это значит, что через год он будет играть в матче за шахматное первенство с Магнусом Карлсеном. Это совершенно великолепная победа. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация в шахматном мире», — приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом многие не верили, что Непомнящий сможет восстановиться после болезненного поражения от норвежца в прошлом году. Однако россиянин не просто справился с психологическими проблемами, но ещё и существенно улучшил свою игру. По мнению гроссмейстера Александра Грищука, он победил в турнире с явным преимуществом, не оставив ни одного шанса своим соперникам.

«Он прибавил после матча за шахматную корону с Карлсеном. Стал спокойнее и увереннее играть. У всех остальных участников были по ходу турнира ошибки, они оказались не в форме. Но это их проблемы, а не Яна. Если бы Карякин не был дисквалифицирован, ему было бы сложно справиться с Непомнящим. Хотя всякое возможно. Сергей на турнирах претендентов неплохо ранее выступал», — рассказал Грищук в интервью RT.

Заслуженный тренер России Александр Злочевский отметил, что Непомнящий на турнире практически не ошибался и удачно пользовался недочётами конкурентов.

«Надо сказать, на турнире претендентов были достойные соперники. Все сильнейшие, кроме Сергея Карякина, которого не допустили. Они боролись, хотели показать все свои лучшие качества. Но Ян был блестяще подготовлен. Находился в отличной форме. Практически всё, что ему давали, он подбирал. Имею в виду использовал те ошибки, которые совершали соперники. Сам же их не допускал. С сильнейшими Непомнящий сыграл вничью — с Каруаной и Накамурой, а более слабых и неопытных победил. Того же Феруджу», — сказал специалист.

По словам Злочевского, в следующем матче с Карлсеном он должен выступить успешнее, поскольку набрался необходимого соревновательного опыта.

«Думаю, что это заслуженный успех. Все очень рады. Кто-то не верил, что после такого поражения от Карлсена он сможет быстро прийти в себя. Но Ян доказал всем — он не случайно в прошлый раз вышел на чемпиона мира. Надеюсь, в следующем матче с норвежцем по-другому себя покажет. Уже с учётом того опыта, который накопил на турнирах претендентов и в первом матче против Магнуса», — добавил собеседник RT.

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Однако будет ли матч-реванш, до сих пор остаётся большим вопросом. Ранее Карлсен заявил, что ещё раз согласится отстаивать титул чемпиона мира, только если турнир претендентов выиграет Алиреза Феруджа. Но после победы Непомнящего норвежец уже не высказывался так категорично. «Посмотрим», — ответил он журналистам.

По словам Грищука, пока рассуждать о матче за мировую шахматную корону не стоит. Для начала нужно дождаться решения Карлсена, поскольку в случае отказа соперником Непомнящего станет гроссмейстер, занявший второе место на турнире претендентов.

«Ясно, что Магнус не хочет играть матч за титул чемпиона мира. А откажется или нет, это гадание на кофейной гуще. У Яна хорошая форма, но рассуждать о его шансах против норвежца имеет смысл, только если норвежец согласится с ним встретиться», — заявил специалист.

Ну а сам Непомнящий пока даже не собирается праздновать победу. По его словам, для начала нужно завершить выступление на турнире.

«Я невероятно счастлив и невероятно благодарен всем, кто помогал мне. Также я невероятно устал, это очень долгий турнир, и он ещё и не окончен — завтра последняя игра. Частично чувствуется облегчение, главная задача выполнена, но не хочу начинать праздновать раньше времени», — отмечал гроссмейстер.