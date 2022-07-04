СЭ: Карлсен готов сыграть с Непомнящим за шахматную корону в формате трёх сетов

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен хочет сыграть с российским гроссмейстером Яном Непомнящим за шахматную корону в формате трёх сетов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», норвежец предложил Международной шахматной федерации (ФИДЕ) организовать матч по аналогии с большим теннисом, разделив его на три сета.

Отмечается, что в каждом сете играется по четыре партии в классику. Если по их итогам будет ничья, то гроссмейстеры играют тай-брейк (четыре партии в рапид). В случае невыявления победителя будут сыграны ещё две блиц-партии.

Третий сет играется по тем же правилам, если по итогам двух предыдущих зафиксирована ничья.

Изменения могут быть приняты 7 августа на конгрессе ФИДЕ в индийском Ченнаи. В случае неодобрения идеи Карлсена, тот сможет отказаться от матча с россиянином и соперником Непомнящего будет китаец Дин Лижэнь, который стал вторым на турнире претендентов в 2022 году.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение Карлсена по поводу участия в матче с Непомнящим к 20 июля.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на победу Непомнящего на шахматном турнире претендентов в Мадриде.