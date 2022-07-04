СЭ: Карлсен готов сыграть с Непомнящим за шахматную корону в формате трёх сетов

Короткая ссылка
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен хочет сыграть с российским гроссмейстером Яном Непомнящим за шахматную корону в формате трёх сетов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», норвежец предложил Международной шахматной федерации (ФИДЕ) организовать матч по аналогии с большим теннисом, разделив его на три сета.

Отмечается, что в каждом сете играется по четыре партии в классику. Если по их итогам будет ничья, то гроссмейстеры играют тай-брейк (четыре партии в рапид). В случае невыявления победителя будут сыграны ещё две блиц-партии.

Третий сет играется по тем же правилам, если по итогам двух предыдущих зафиксирована ничья.

Изменения могут быть приняты 7 августа на конгрессе ФИДЕ в индийском Ченнаи. В случае неодобрения идеи Карлсена, тот сможет отказаться от матча с россиянином и соперником Непомнящего будет китаец Дин Лижэнь, который стал вторым на турнире претендентов в 2022 году.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение Карлсена по поводу участия в матче с Непомнящим к 20 июля.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на победу Непомнящего на шахматном турнире претендентов в Мадриде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить