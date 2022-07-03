Грищук — о победе Непомнящего на турнире претендентов: выиграл за явным преимуществом
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«Непомнящий выиграл за явным преимуществом. Он прибавил после матча за шахматную корону с Магнусом Карлсоном, стал спокойнее и увереннее играть. У всех остальных участников были по ходу турнира проблемы, они оказались не в форме. Но это их проблемы, а не Яна», — заявил Грищук в беседе с RT.
Ранее Владимир Поткин, тренер Непомнящего, не исключил, что чемпион Карлсен может отказаться от защиты титула в поединке с его подопечным.