Грищук — о победе Непомнящего на турнире претендентов: выиграл за явным преимуществом

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Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал победу Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.
Грищук — о победе Непомнящего на турнире претендентов: выиграл за явным преимуществом
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«Непомнящий выиграл за явным преимуществом. Он прибавил после матча за шахматную корону с Магнусом Карлсоном, стал спокойнее и увереннее играть. У всех остальных участников были по ходу турнира проблемы, они оказались не в форме. Но это их проблемы, а не Яна», — заявил Грищук в беседе с RT.

Ранее Владимир Поткин, тренер Непомнящего, не исключил, что чемпион Карлсен может отказаться от защиты титула в поединке с его подопечным.


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