Непомнящий завершил турнир претендентов без поражений

Россиянин Ян Непомнящий прошёл турнир претендентов в Мадриде без поражений.

Гроссмейстер из России в матче 14-го тура сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Непомнящий играл черными фигурами. Партия завершилась на 48-м ходу.

Российский шахматист выиграл пять партий и сыграл вничью в девяти.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение по участию Карлсена в матче с Непомнящим к 20 июля.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном.