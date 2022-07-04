Непомнящий завершил турнир претендентов без поражений
- РИА Новости
Гроссмейстер из России в матче 14-го тура сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Непомнящий играл черными фигурами. Партия завершилась на 48-м ходу.
Российский шахматист выиграл пять партий и сыграл вничью в девяти.
Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение по участию Карлсена в матче с Непомнящим к 20 июля.
Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном.