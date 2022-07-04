Непомнящий завершил турнир претендентов без поражений

Короткая ссылка
Россиянин Ян Непомнящий прошёл турнир претендентов в Мадриде без поражений.
Непомнящий завершил турнир претендентов без поражений
  • РИА Новости

Гроссмейстер из России в матче 14-го тура сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Непомнящий играл черными фигурами. Партия завершилась на 48-м ходу.

Российский шахматист выиграл пять партий и сыграл вничью в девяти.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение по участию Карлсена в матче с Непомнящим к 20 июля.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить