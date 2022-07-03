Жуков надеется, что Карлсен не откажется от реванша с Непомнящим

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии.

«Это дело Карлсена, он чемпион мира, может и отказаться: в своё время Бобби Фишер отказался играть по разными причинам. Посмотрим, хочется, конечно, чтобы матч-реванш Непомнящий — Карлсен состоялся», — цитирует Жукова ТАСС.

Он подчеркнул, что если норвежец откажется, то Международная шахматная федерация (ФИДЕ) найдёт другого соперника для Непомнящего.

Жуков также добавил, что Непомнящий «в блестящем стиле выиграл турнир претендентов».

«Лидировал с первого тура до последнего. Тем более выиграл во второй раз подряд, так что посмотрим, как теперь будет», — сказал Жуков.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Ранее Владимир Поткин, тренер Непомнящего, не исключил, что Карлсен может отказаться от защиты титула в поединке с его подопечным.











