Карлсену дали две недели на ответ об участии в матче за шахматную корону с Непомнящим

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Генеральный директор Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский рассказал, когда норвежец Магнус Карлсен должен дать ответ об участии в матче за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.
Карлсену дали две недели на ответ об участии в матче за шахматную корону с Непомнящим
  • AFP

«Мы не устанавливали официальный дедлайн, но я бы сказал, что 20 июля, Международный день шахмат, — это примерно то время, к которому мы примем решение», — цитирует Сутовского Chess.com.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Действующий чемпион мира Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном.



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