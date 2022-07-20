Карякин: Непомнящий может победить Лижэня в матче за шахматную корону
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«Шансы, конечно, есть. Ян играет успешно против Дин Лижэня. Например, на последнем турнире претендентов он у него выиграл. До этого был турнир в Екатеринбурге, где они обменялись победами», — цитирует Карякина «Чемпионат».
Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.
Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.
Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.
Ранее Владимир Поткин, тренер Непомнящего, назвал возможные причины, из-за которых Карлсен отказался от участия в матче за мировую корону с российским гроссмейстером.