Карякин: Непомнящий может победить Лижэня в матче за шахматную корону

Сергей Карякин оценил шансы россиянина Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем из Китая.

«Шансы, конечно, есть. Ян играет успешно против Дин Лижэня. Например, на последнем турнире претендентов он у него выиграл. До этого был турнир в Екатеринбурге, где они обменялись победами», — цитирует Карякина «Чемпионат».

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Владимир Поткин, тренер Непомнящего, назвал возможные причины, из-за которых Карлсен отказался от участия в матче за мировую корону с российским гроссмейстером.