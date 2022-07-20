Поткин: Карлсен отказался от матча с Непомнящим из-за отсутствия мотивации

Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, назвал возможные причины, из-за которых действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен из Норвегии отказался от участия в матче за мировую корону с российским гроссмейстером.

«Предложение об изменении формата матча за шахматную корону — отражение того, что происходит у Карлсена в онлайн-матчах. Этот формат кажется ему самым интересным. Но если бы дело было только в этом, команда Магнуса уже давно обсуждала бы с ФИДЕ его изменение — ещё после матча за корону в Дубае в 2021 году. Но так как этого не происходило, причины, скорее всего, другие. Возможно, дело в мотивации. Матч за чемпионство — колоссальное испытание. К нему нужно быть готовым», — заявил Поткин RT.

Ранее Поткин назвал столкновением традиций матч за шахматную корону Непомнящий — Лижэнь.