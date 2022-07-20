Поткин назвал столкновением традиций матч за шахматную корону Непомнящий — Лижэнь

Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, оценил шансы российского гроссмейстера в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем из Китая.

«Мы с вами следим за зарождением новой истории, когда действующий чемпион мира по шахматам отказывается защищать титул. Конечно, матч между Карлсеном и Непомнящим был бы самым ярким на данный момент. Все мы его ждали. Ян стал сильнее, нас ждала бы большая шахматная битва. Говоря о матче между Непомнящим и Лижэнем — это будет борьба не только между яркими шахматистами, но и столкновение традиций. Мы проводим много товарищеских матчей с Китаем, у нас одна школа. Они не раз говорили, что хотят вырастить своего шахматного чемпиона. Уверен, китайцы сплотятся вокруг Дин Лижэня, чтобы по максимуму помочь ему. Что будет дальше — посмотрим. Возможно, в дальнейшем у Магнуса Карлсена вновь появится интерес к матчам за корону», — заявил RT Поткин.

Ранее Поткин заявил, что его шокировала новость об отказе Карлсена от матча за мировую корону.