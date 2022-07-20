Тренера Непомнящего шокировала новость об отказе Карлсена от матча за мировую корону

Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, прокомментировал решение действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена отказаться от участия в матче за мировую корону с российским гроссмейстером.

«Безусловно, для меня это шоковая новость. Карлсен — чемпион мира, лидер рейтинга. С Непомнящим у них был бы настоящий, большой матч. Хотя предпосылки к его отказу были. Он сказал о своём желании на следующий день после матча в Дубае. Тогда люди стали относиться всерьёз к тому, что Магнус может отказаться отстаивать шахматную корону. Карлсен сам говорил, что для него матч за чемпионство — тяжёлое испытание. Сейчас остаётся ждать официального заявление ФИДЕ, подтверждения со стороны Карлсена. Когда всё это появится, можно будет рассуждать о перспективах Яна Непомнящего», — сказал Поткин RT.

Ранее Кирилл Зангалис, менеджер Сергея Карякина, высказался о решении Карлсена отказаться от участия в матче с Непомнящим.