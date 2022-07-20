Менеджер Карякина: не ожидал, что Карлсен откажется от матча с Непомнящим
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«Если честно, не думал, что Карлсен пойдёт на такое. Теперь этот вопрос будет решать Международная шахматная федерация (ФИДЕ) — в каком формате всё пройдёт и тому подобное», — заявил Зангалис RT.
Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации. Теперь российский шахматист встретится с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.
Непомнящий одержал победу на турнире претендентов. Лижэнь занял второе место.
Карлсен четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.
Ранее Непомнящий заявил, что не хотелось бы, чтобы матч за мировую шахматную корону превращали в шоу.