Карлсен отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен сообщил, что принял решение отказаться о матча за мировую корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Я сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что не стану принимать участие в матче за звание чемпиона», — цитирует Карлсена VG.

Он добавил, что принял решение отказаться от встречи с Непомнящим из-за отсутствия мотивации.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Непомнящий заявил, что не хотелось бы, чтобы матч за мировую шахматную корону превращали в шоу.