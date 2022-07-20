В Кремле отреагировали на отказ Карлсена от матча за шахматную корону с Непомнящим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена. Всё равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», — приводит слова Пескова ТАСС.

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Владимир Поткин, тренер Непомнящего, назвал возможные причины, из-за которых Карлсен отказался от участия в матче за мировую корону с российским гроссмейстером.