Карякин: отказ Карлсена играть за шахматную корону с Непомнящим не связан с политикой

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть с Яном Непомнящим матч за мировую шахматную корону.

«Здесь не стоит искать политические подтексты, тем более что у Яна Непомнящего позиция, скажем так, не очень однозначная в свете того, что происходит сейчас. С точки зрения признания в шахматах, если ты не выиграл у чемпиона мира, ну, как бы ты не чемпион. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Карякина «КП Спорт».

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником россиянина станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл Непомнящего в 2021 году.

Ранее Непомнящий провёл три партии по рапиду во второй день шахматного турнира Grаnd Chess Tour в Загребе (Хорватия).