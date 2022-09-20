Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном, которого подозревают в читерстве
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Норвежец сдался после двух ходов в партии с американцем.
В сентябре Магнус и Ханс встречались на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Тогда чемпион мира проиграл своему сопернику, а позже снялся с турнира, заподозрив Ханса в мошенничестве. Американец не согласился с обвинениями и выразил готовность сыграть с Магнусом голым.
Ранее Карлсен заявил, что страх поражения стал одной из причин отказа от матча с Яном Непомнящим.