Филатов: переизбрание Дворковича главой ФИДЕ показало расстановку сил в мире

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Голосование показало, кто кого реально поддерживает в мире. Западноевропейские страны выставили украинского кандидата, и лишь 16 стран поддержали его», — цитирует Филатова ТАСС.

По его словам, нынешние выборы можно сравнить с 2014 годом, когда «Крым вернулся в родную гавань и Россия находилась в схожем положении в мире».

«Тогда западные страны выставили кандидатом Гарри Каспарова, и он считался фаворитом, но в итоге триумфальную победу одержал российский представитель Кирсан Илюмжинов. Что тут можно сказать: ФИДЕ — не Евровидение», — заключил глава ФШР.

В выборах также участвовал украинец Андрей Баришполец, который получил 16 голосов, Дворкович — 157.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов рассказал о своих опасениях во время выборов Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ.