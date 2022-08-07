военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шипов ожидал повторения истории Евровидения на выборах президента ФИДЕ

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Шипов рассказал о своих опасениях во время выборов Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ.
Шипов ожидал повторения истории Евровидения на выборах президента ФИДЕ
  • РИА Новости

«У меня были опасения, что Дворковича не изберут. В конце концов, победила же на Евровидении украинская группа, которая не умеет петь. Цвета флага оказались сильнее всех остальных факторов. Я боялся, что ситуация повторится и в шахматах. Но залогом успеха стало то, что в выборах в ФИДЕ принимает участие не столько Европа, сколько весь огромный мир: 157 на 16 — счёт в пользу Дворковича. Это очень здорово. Я не ожидал такого успеха», — сказал Шипов в интервью RT.

Ранее Шипов заявил, что Дворкович должен избавиться от людей, которые пропагандируют русофобию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить