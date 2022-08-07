Шипов ожидал повторения истории Евровидения на выборах президента ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Шипов рассказал о своих опасениях во время выборов Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ.

«У меня были опасения, что Дворковича не изберут. В конце концов, победила же на Евровидении украинская группа, которая не умеет петь. Цвета флага оказались сильнее всех остальных факторов. Я боялся, что ситуация повторится и в шахматах. Но залогом успеха стало то, что в выборах в ФИДЕ принимает участие не столько Европа, сколько весь огромный мир: 157 на 16 — счёт в пользу Дворковича. Это очень здорово. Я не ожидал такого успеха», — сказал Шипов в интервью RT.

Ранее Шипов заявил, что Дворкович должен избавиться от людей, которые пропагандируют русофобию.