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Шипов заявил, что Дворкович должен избавиться от людей, которые пропагандируют русофобию

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался о развитии шахмат после переизбрания Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ.
Шипов заявил, что Дворкович должен избавиться от людей, которые пропагандируют русофобию
  • РИА Новости

«Что касается развития российских шахмат, многое зависит от того, насколько сейчас будет прочной и твёрдой почва под ногами Дворковича и насколько решительным будет он сам. Надо возвращать российских шахматистов на международную арену, проявлять политическую волю. Но это такое дело, к которому нельзя приступать второпях. Оно требует политической проработки и консенсуса внутри ФИДЕ. Предыдущие пять месяцев прошли под знаком торжества русофобии. Для изменения ситуации необходимо обновить команду. И самое главное, чем Дворкович, на мой взгляд, должен сейчас заняться, — избавиться от людей, которые на поприще русофобии достигли невиданных высот», — заявил Шипов в интервью RT.

Он также высказался о Вишванатане Ананде, который был избран вице-президентом организации.

«То, что человеком номер два в ФИДЕ теперь является Вишванатан Ананд, очень хорошо. Во-первых, у него гигантский авторитет. Для всех шахматистов мира он просто бог. Кроме того, это неконфликтный человек, политикой никогда не занимался. На таких людей, которые могут за счёт своих жизненных позиций объединять шахматный мир, а не разрушать его, и надо делать ставку», — добавил Шипов.

Ранее сообщалось, что Шипов считает переизбрание Дворковича позитивным моментом.

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