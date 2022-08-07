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Шипов считает переизбрание Дворковича позитивным моментом

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Шипов считает переизбрание Дворковича позитивным моментом
  • Gettyimages.ru

«Результаты выборов очень позитивны, потому что Аркадий Дворкович — опытный, бывалый организатор, функционер, популяризатор шахмат. Он отлично знает свою работу, поэтому вид спорта будет развиваться во всех странах мира. В данном случае у него убедительный, подавляющий перевес в голосах, и его обеспечили страны, которые не участвуют в конфликте вокруг Украины. Легко догадаться, что за 16 голосов поддержали оппонента Дворковича, строившего свою игру исключительно на политических лозунгах и русофобии. Но остальной мир намного больше, чем страны НАТО и примыкающие к ним. Очевидно, что им нужна позитивная шахматная повестка, а не конфронтация. То есть партия мира оказалась значительно массивнее, она и победила. В этом плане результаты отрадные», — заявил Шипов в интервью RT.

Ранее Дворкович был переизбран на пост президента Международной шахматной федерации.

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