Шипов считает переизбрание Дворковича позитивным моментом

Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Результаты выборов очень позитивны, потому что Аркадий Дворкович — опытный, бывалый организатор, функционер, популяризатор шахмат. Он отлично знает свою работу, поэтому вид спорта будет развиваться во всех странах мира. В данном случае у него убедительный, подавляющий перевес в голосах, и его обеспечили страны, которые не участвуют в конфликте вокруг Украины. Легко догадаться, что за 16 голосов поддержали оппонента Дворковича, строившего свою игру исключительно на политических лозунгах и русофобии. Но остальной мир намного больше, чем страны НАТО и примыкающие к ним. Очевидно, что им нужна позитивная шахматная повестка, а не конфронтация. То есть партия мира оказалась значительно массивнее, она и победила. В этом плане результаты отрадные», — заявил Шипов в интервью RT.

Ранее Дворкович был переизбран на пост президента Международной шахматной федерации.