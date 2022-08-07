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Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации

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Россиянин Аркадий Дворкович остался президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) после выборного конгресса генеральной ассамблеи.
Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации
  • РИА Новости

В выборах Дворкович победил кандидата с Украины Андрея Баришпольца. В ходе голосования, которое проходило в индийском городе Ченнаи, россиянин набрал 157 голосов, а Баришполец — 16. Дворкович руководит ФИДЕ c 2018 года.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ отстранила Сергея Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.

Ранее сообщалось, что Карякин планирует оспорить санкции ФИДЕ в гражданском суде.

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