Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации

Россиянин Аркадий Дворкович остался президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) после выборного конгресса генеральной ассамблеи.

В выборах Дворкович победил кандидата с Украины Андрея Баришпольца. В ходе голосования, которое проходило в индийском городе Ченнаи, россиянин набрал 157 голосов, а Баришполец — 16. Дворкович руководит ФИДЕ c 2018 года.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ отстранила Сергея Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.

Ранее сообщалось, что Карякин планирует оспорить санкции ФИДЕ в гражданском суде.