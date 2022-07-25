Карякин планирует оспорить санкции ФИДЕ в гражданском суде

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что намерен подать иск в гражданский суд на отстранение от международных соревнований.

«Федерация шахмат России (ФШР) собиралась подавать иск, но в последний момент я узнал, что они отказались. Из-за этого было потеряно много важного времени. Надеюсь, что подам в гражданский суд. У меня есть человек, который неравнодушно ко мне относится», — цитирует Карякина ТАСС.

Напомним, что комиссия по этике Международной федерации (ФИДЕ) отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.

Позже ФИДЕ отклонила апелляцию россиянина на решение о его отстранении от участия в соревнованиях.

Ранее Карякин отказался оспаривать своё отстранение от соревнований в CAS.