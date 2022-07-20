Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена проводить матч за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть с ним матч за мировую шахматную корону.

«Лично меня это разочаровывает и печалит. Может быть, он чувствовал себя заложником всей этой ситуации», — приводит слова Непомнящего chess24 в социальных сетях.

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее тренера Непомнящего шокировала новость об отказе Карлсена от матча за мировую корону.