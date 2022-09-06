Карякин сообщил, что ФИДЕ продлит его дисквалификацию

Российский гроссмейстер Сергей Карякин уверен в продлении дисквалификации со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«ФИДЕ будет проводить новое заседание, где будет рассматриваться продление. Я на 90% уверен, что моя дисквалификация будет продлена», — цитирует Карякина ТАСС.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине на шесть месяцев. Срок дисквалификации назначен до сентября.

Позже ФИДЕ отклонила апелляцию россиянина на решение о его отстранении от участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Карякин планирует оспорить санкции ФИДЕ в гражданском суде.