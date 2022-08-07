«Шахматам нужен мир, а не конфронтация»: как в России отреагировали на переизбрание Дворковича на пост президента ФИДЕ

Аркадий Дворкович переизбран на пост президента ФИДЕ. За него проголосовали 157 делегатов генеральной ассамблеи организации. Конкурентом россиянина был украинец Андрей Баришполец, которого поддержали всего 16 человек. Гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что он не ожидал такой поддержки отечественного специалиста. По его мнению, шахматный мир сделал выбор в пользу объединения, а не конфронтации и русофобии. Глава ФШР Андрей Филатов, в свою очередь, назвал итоги конференции примером того, что страна не находится в изоляции.

Аркадий Дворкович в ходе генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации в индийском Ченнаи был переизбран на пост президента организации. Если бы данное событие произошло в любой другой год, то многие, возможно, не обратили бы на него внимания. Однако в сегодняшних реалиях сохранение россиянином должности в ФИДЕ — хороший знак.

Единственным соперником Дворковича на выборах был украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов снялся накануне по состоянию здоровья, а француз Бахар Куатли объявил об отказе баллотироваться непосредственно во время генассамблеи. Таким образом, перед делегатами стоял достаточно серьёзный выбор между двумя совершенно разными путями развития шахмат в ближайшие четыре года. И, по мнению гроссмейстера Сергея Шипова, они выбрали мир вместо дальнейшей конфронтации.

«Результаты выборов очень позитивны, потому что Аркадий Дворкович — опытный, бывалый организатор и функционер, популяризатор шахмат. Он отлично знает свою работу, поэтому вид спорта будет развиваться во всех странах мира. В данном случае у него убедительный, подавляющий перевес в голосах, и его обеспечили государства, которые не участвуют в конфликте вокруг Украины. Легко догадаться, что за 16 голосов поддержали оппонента Дворковича, строившего свою игру исключительно на политических лозунгах и русофобии. Но остальной мир намного больше, чем страны НАТО и примыкающие к ним. Очевидно, что им нужна позитивная шахматная повестка, а не конфронтация. То есть партия мира оказалась значительно массивнее, она и победила. В этом плане результаты отрадные», — заявил Шипов в интервью RT.

Также гроссмейстер признался, что не ожидал такого перевеса Дворковича по голосам: россиянина поддержало 157 делегатов, а украинца — только 16. По мнению специалиста, Баришполец мог выиграть исключительно из-за национальности.

«У меня были опасения, что Дворковича не изберут. В конце концов, победила же на Евровидении украинская группа, которая не умеет петь. Цвета флага оказались сильнее всех остальных факторов. Я боялся, что ситуация повторится и в шахматах. Но залогом успеха стало то, что в выборах в ФИДЕ принимает участие не только и не столько Европа, а весь огромный мир», — признался собеседник RT.

Впрочем, нужно отметить и важные стратегические действия Дворковича, позволившие ему добиться поддержки большинства. В первую очередь на мнение делегатов повлияло то, что в команду россиянина вошёл 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд, который пользуется невероятным авторитетом в шахматном мире. Индиец зарекомендовал себя как доброжелательный человек с безупречной репутацией. По мнению Шипова, именно на таких людей президенту ФИДЕ и стоит опираться в дальнейшем.

«Для всех шахматистов мира Ананд просто бог. Кроме того, это неконфликтный человек, политикой никогда не занимался. На таких людей, которые могут за счёт своих жизненных позиций объединять, а не разрушать, и надо делать ставку», — отметил гроссмейстер.

Положительно оценил итоги выборов в ФИДЕ и глава ФШР Андрей Филатов. По его мнению, это доказывает, что Россия не находится в изоляции. В Кремле также отметили важность победы Дворковича.

«Политика, Безусловно, к сожалению, пронизывает все аспекты, связанные со спортом, с культурой, что весьма и весьма нежелательно и неприемлемо для нас. Но это не значит, что мы не должны бороться, мы должны бороться и также побеждать в конкурентной борьбе», — приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости.

Однако, по мнению гроссмейстера Сергея Карякина, не стоит ждать от Дворковича после переизбрания резких шагов в пользу россиян. Такие выводы шахматист сделал на основании событий последних месяцев.

Также по теме «Бразильский карнавал»: в России не поддержали идею Карлсена изменить формат матча за мировую шахматную корону Победитель турнира претендентов Ян Непомнящий критически высказался по поводу возможных изменений формата матча на первенство мира, за...

«Глава ФИДЕ не будет за нас чем-то рисковать, подставлять себя под удар. Понятно, что он будет придерживаться европейской политики. Когда отстраняли сборную России от Всемирной шахматной олимпиады, когда отстраняли меня, он никак на это не реагировал. Поэтому не думаю, что политика ФИДЕ будет меняться. Хотя, безусловно, это тот вопрос, в котором мне хотелось бы видеть какие-то изменения», — отметил Карякин.

При этом существует мнение, что подобная политика Дворковича в том числе была вызвана ближайшими выборами. Не пойди чиновник на уступки МОК и дисквалификацию Сергея, его положение в организации было бы куда более шатким. Теперь же у чиновника есть возможность произвести перестановки в ФИДЕ и сформировать более либеральную команду.

«Что касается развития российских шахмат, многое зависит от того, насколько сейчас будет прочной и твёрдой почва под ногами Дворковича и насколько решительным он будет сам. Надо возвращать российских шахматистов на международную арену, проявлять политическую волю. Но это такое дело, к которому нельзя приступать второпях. Оно требует политической проработки и консенсуса внутри ФИДЕ. Предыдущие пять месяцев прошли под знаком торжества русофобии. Для изменения ситуации необходимо обновить команду. И самое главное, чем Доворкович, на мой взгляд, должен сейчас заняться, — избавиться от людей, которые на поприще русофобии достигли невиданных высот», — заключил Шипов.