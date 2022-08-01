Непомнящий поднялся на третью строчку рейтинга ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с седьмого на третье место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Россиянин занимает третье место с 2792 баллами. На первом месте расположился норвежец Магнус Карлсен (2864), на втором — Дин Лижэнь (2808).

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Ранее в ФИДЕ сообщили, что Карлсен официально не отказывался от участия в матче за звание чемпиона мира с Непомнящим.