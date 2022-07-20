ФИДЕ: Карлсен официально не отказывался от матча с Непомнящим

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщили, что норвежец Магнус Карлсен официально не отказывался от участия в матче за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.

«Магнус сделал публичное заявление о своих намерениях, ФИДЕ, очевидно, знает об этом. Однако официально он ещё не снялся, так как ему не был назначен контракт на матч и не был установлен дедлайн», — сообщает ТАСС.

Уточняется, что после того как отказ Карлсена будет официально подтверждён, будет официально объявлено, что матч за мировую корону состоится между победителем турнира претендентов Непомнящим и занявшим второе место Дин Лижэнем из Китая.

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что Карлсен отказался от матча с россиянином Непомнящим.