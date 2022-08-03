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Непомнящий прокомментировал отказ Карлсена от игры за звание чемпиона

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об отказе норвежца Магнуса Карлсена сыграть с ним за мировую шахматную корону.
Непомнящий прокомментировал отказ Карлсена от игры за звание чемпиона
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

«Я не могу повлиять на решение Карлсена, поэтому какой смысл об этом париться? Не могу же я ему сказать: «Леопольд, выходи!» Это его жизнь, его решение», — приводит слова Непомнящего Sports.ru.

Он также заявил, что в чём-то понимает Магнуса. Как отметил Непомнящий, норвежец уже всем всё доказал и, возможно, решил, что нет смысла выкидывать несколько месяцев из жизни на подготовку к турниру.

Карлсен 20 июля сообщил об отказе играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Ранее сообщалось, что Непомнящий поднялся с седьмого на третье место в рейтинге ФИДЕ.

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