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Федерация шахмат России поздравила Дворковича с переизбранием на пост главы ФИДЕ

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил Аркадия Дворковича с переизбранием на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Федерация шахмат России поздравила Дворковича с переизбранием на пост главы ФИДЕ
  • РИА Новости

«Поздравляю Аркадия Дворковича и его команду со столь убедительной победой! Такой значительный перевес — 157 голосов против 16 у его конкурента — показывает, что Россия не находится в изоляции», — цитирует Филатова пресс-служба ФШР.

Россиянин Аркадий Дворкович остался президентом Международной шахматной федерации после выборного конгресса генеральной ассамблеи.

В выборах Дворкович победил кандидата с Украины Андрея Баришпольца. В ходе голосования, которое проходило в индийском городе Ченнаи, россиянин набрал 157 голосов, а Баришполец — 16. Дворкович руководит ФИДЕ c 2018 года.

Ранее Сергей Шипов заявил, что Дворкович должен избавиться от людей, которые пропагандируют русофобию.

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