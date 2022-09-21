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Карякин — о скандальном поведении Карлсена: это похоже на эмоциональный срыв

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена продолжать встречу с американцем Хансом Ниманном в шестом туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.
Карякин — о скандальном поведении Карлсена: это похоже на эмоциональный срыв
  • AFP
  • © Arun SANKAR

«Похоже на эмоциональный срыв. Уже два месяца все терзают его одним вопросом — почему отказался от матча на первенство мира? Это давит психологически. Магнусу не дают играть в своё удовольствие», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что дальше была история с Ниманном, которого дважды ловили на читерстве в онлайн-турнирах.

«В Сент-Луисе Карлсен играл плохо, а Ниманн — великолепно. Но в компьютерных ли подсказках дело? Или просто Магнус встал не с той ноги?» — добавил Карякин.

В сентябре Магнус и Ханс встречались на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Тогда чемпион мира проиграл своему сопернику, а позже снялся с турнира, заподозрив Ханса в мошенничестве. Американец не согласился с обвинениями и выразил готовность сыграть с Магнусом голым.

Ранее Карлсен заявил, что страх поражения стал одной из причин отказа от матча с Яном Непомнящим.

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