Карякин — о скандальном поведении Карлсена: это похоже на эмоциональный срыв

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена продолжать встречу с американцем Хансом Ниманном в шестом туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.

«Похоже на эмоциональный срыв. Уже два месяца все терзают его одним вопросом — почему отказался от матча на первенство мира? Это давит психологически. Магнусу не дают играть в своё удовольствие», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что дальше была история с Ниманном, которого дважды ловили на читерстве в онлайн-турнирах.

«В Сент-Луисе Карлсен играл плохо, а Ниманн — великолепно. Но в компьютерных ли подсказках дело? Или просто Магнус встал не с той ноги?» — добавил Карякин.

В сентябре Магнус и Ханс встречались на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Тогда чемпион мира проиграл своему сопернику, а позже снялся с турнира, заподозрив Ханса в мошенничестве. Американец не согласился с обвинениями и выразил готовность сыграть с Магнусом голым.

Ранее Карлсен заявил, что страх поражения стал одной из причин отказа от матча с Яном Непомнящим.