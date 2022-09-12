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Карякин назвал недооценку соперника самой большой ошибкой в шахматах

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, какую ошибку считает самой большой в шахматной партии и в жизни в целом.
Карякин назвал недооценку соперника самой большой ошибкой в шахматах
  • Gettyimages.ru

«Самая большая ошибка в шахматах — недооценка противника. Даже если ты гораздо сильнее, нужно понимать, что соперник напротив тебя приложит все свои силы, чтобы победить. Уважая его, ты всегда будешь трезво оценивать ситуацию на доске и вести игру к своей победе. Уверен, это правило применимо во многих сферах нашей жизни», — написал Карякин в своём Telegram-канале.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки им проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации назначен до сентября.

Ранее Карякин заявил, что спорт не должен зависеть от политической повестки в мире.

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