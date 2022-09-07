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Карякин: мы не должны всегда зависеть от политической повестки

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что спорт не должен зависеть от политической повестки в мире.
Карякин: мы не должны всегда зависеть от политической повестки
  • AFP
  • © Koen Suyk / ANP

«Мы не должны всегда зависеть от политической повестки: сегодня мы можем общаться — завтра от нас дистанцируются. Мы все в уникальном месте — отсюда удобно летать в Китай, Индию и Южную Корею. Здесь можно создать центр для международной жизни», — цитирует Карякина ТАСС.

С речью гроссмейстер выступил на сессии «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности» Восточного экономического форума.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации назначен до сентября.

Ранее Карякин сообщил, что ФИДЕ продлит его дисквалификацию.

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