Карякин: мы не должны всегда зависеть от политической повестки

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что спорт не должен зависеть от политической повестки в мире.

«Мы не должны всегда зависеть от политической повестки: сегодня мы можем общаться — завтра от нас дистанцируются. Мы все в уникальном месте — отсюда удобно летать в Китай, Индию и Южную Корею. Здесь можно создать центр для международной жизни», — цитирует Карякина ТАСС.

С речью гроссмейстер выступил на сессии «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности» Восточного экономического форума.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации назначен до сентября.

Ранее Карякин сообщил, что ФИДЕ продлит его дисквалификацию.