Карпов: ФИДЕ должна дать Карякину wild card на турнир претендентов
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«Считаю, что ФИДЕ должна реабилитировать себя, если может, и дать Сергею wild card на следующем турнире — это не полная реабилитация, но была бы частичной», — цитирует Карпова ТАСС.
Он подчеркнул, что дисквалификация Карякина была полным безобразием. По мнению Карпова, у ФИДЕ не было прав на лишение его возможности участвовать в отборочном цикле турнира претендентов.
Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.
Ранее Карякин сообщил, что ФИДЕ продлит его дисквалификацию.