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Карпов: ФИДЕ должна дать Карякину wild card на турнир претендентов

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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об окончании шестимесячной дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.
Карпов: ФИДЕ должна дать Карякину wild card на турнир претендентов
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что ФИДЕ должна реабилитировать себя, если может, и дать Сергею wild card на следующем турнире — это не полная реабилитация, но была бы частичной», — цитирует Карпова ТАСС.

Он подчеркнул, что дисквалификация Карякина была полным безобразием. По мнению Карпова, у ФИДЕ не было прав на лишение его возможности участвовать в отборочном цикле турнира претендентов.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин сообщил, что ФИДЕ продлит его дисквалификацию.

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