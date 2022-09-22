Карпов: ФИДЕ должна дать Карякину wild card на турнир претендентов

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об окончании шестимесячной дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Считаю, что ФИДЕ должна реабилитировать себя, если может, и дать Сергею wild card на следующем турнире — это не полная реабилитация, но была бы частичной», — цитирует Карпова ТАСС.

Он подчеркнул, что дисквалификация Карякина была полным безобразием. По мнению Карпова, у ФИДЕ не было прав на лишение его возможности участвовать в отборочном цикле турнира претендентов.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин сообщил, что ФИДЕ продлит его дисквалификацию.