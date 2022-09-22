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Карякин отказался выступать под нейтральным флагом

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об окончании шестимесячной дисквалификации.
Карякин отказался выступать под нейтральным флагом
  • РИА Новости

«Рад, что ни разу не выступал под нейтральным флагом, и не стремлюсь к этому. Не для того высказывал принципиальную позицию, чтобы потом выступать без российского флага. Поэтому нейтральный статус меня не устраивает», — цитирует Карякина РИА Новости.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин заявил, что у него всё равно будут возникать проблемы с участием в турнирах ФИДЕ.

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