Карякин отказался выступать под нейтральным флагом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об окончании шестимесячной дисквалификации.

«Рад, что ни разу не выступал под нейтральным флагом, и не стремлюсь к этому. Не для того высказывал принципиальную позицию, чтобы потом выступать без российского флага. Поэтому нейтральный статус меня не устраивает», — цитирует Карякина РИА Новости.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин заявил, что у него всё равно будут возникать проблемы с участием в турнирах ФИДЕ.