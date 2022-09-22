Карякин: у меня всё равно будут возникать проблемы с участием в турнирах ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал окончание шестимесячной дисквалификации.

«С одной стороны, приятно, с другой — надо понимать, что отношение к россиянам на международной арене плохое. Всё равно будут возникать препятствия, особенно если турниры будут проводиться в недружественных странах, как в Латвии или Литве, куда я не поеду ни за какие деньги», — цитирует Карякина ТАСС.

Шахматист подчеркнул, что хочет сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в конце 2022 года и на Кубке мира — 2023.

«Буду радоваться, когда не на словах я приму участие в турнире, а на деле. Но посмотрим, где они будут проводиться», — заключил Карякин.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об окончании дисквалификации Карякина.











