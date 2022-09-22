военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Карякин: у меня всё равно будут возникать проблемы с участием в турнирах ФИДЕ

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал окончание шестимесячной дисквалификации.
Карякин: у меня всё равно будут возникать проблемы с участием в турнирах ФИДЕ
  • РИА Новости

«С одной стороны, приятно, с другой — надо понимать, что отношение к россиянам на международной арене плохое. Всё равно будут возникать препятствия, особенно если турниры будут проводиться в недружественных странах, как в Латвии или Литве, куда я не поеду ни за какие деньги», — цитирует Карякина ТАСС.

Шахматист подчеркнул, что хочет сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в конце 2022 года и на Кубке мира — 2023.

«Буду радоваться, когда не на словах я приму участие в турнире, а на деле. Но посмотрим, где они будут проводиться», — заключил Карякин.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об окончании дисквалификации Карякина.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить