Норвежская шахматная федерация отстранила Карякина от участия в турнирах
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу NSF.
«Норвежская шахматная федерация не хочет, чтобы Сергею Карякину или другим шахматистам, поддерживающим операцию на Украине, разрешалось участвовать в турнирах под эгидой ассоциации. Сюда входят все рейтинговые турниры в Норвегии, и ассоциация настоятельно рекомендует всем остальным организаторам поступать так же», — сообщает пресс-служба.
Также в заявлении говорится, что NSF поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной шахматной федерации (ФИДЕ) разрешить участие российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.
Ранее сообщалось, что Карякин отказался выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях.