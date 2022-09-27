Норвежская шахматная федерация отстранила Карякина от участия в турнирах

Норвежская шахматная федерация (NSF) отстранила российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу NSF.

«Норвежская шахматная федерация не хочет, чтобы Сергею Карякину или другим шахматистам, поддерживающим операцию на Украине, разрешалось участвовать в турнирах под эгидой ассоциации. Сюда входят все рейтинговые турниры в Норвегии, и ассоциация настоятельно рекомендует всем остальным организаторам поступать так же», — сообщает пресс-служба.

Также в заявлении говорится, что NSF поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной шахматной федерации (ФИДЕ) разрешить участие российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Карякин отказался выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях.