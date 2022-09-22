военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Свищёв: отбывший дисквалификацию Карякин должен показать уровень российских шахмат

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал окончание шестимесячной дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.
Свищёв: отбывший дисквалификацию Карякин должен показать уровень российских шахмат
  • РИА Новости

«Так и должно быть в цивилизованных странах и профессиональных организациях. Надеемся, что за время дисквалификации Карякин не потерял форму, и покажет, что российские шахматы впереди планеты всей», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он призвал дождаться фактического возвращения Карякина к участию в турнирах, поскольку «в настоящее время могут происходить самые разные ситуации».

«Так или иначе сами санкции по политическим мотивам не должны применяться к спортсменам», — заключил Свищёв.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин заявил, что у него всё равно будут возникать проблемы с участием в турнирах ФИДЕ.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить