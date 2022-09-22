Свищёв: отбывший дисквалификацию Карякин должен показать уровень российских шахмат

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал окончание шестимесячной дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Так и должно быть в цивилизованных странах и профессиональных организациях. Надеемся, что за время дисквалификации Карякин не потерял форму, и покажет, что российские шахматы впереди планеты всей», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он призвал дождаться фактического возвращения Карякина к участию в турнирах, поскольку «в настоящее время могут происходить самые разные ситуации».

«Так или иначе сами санкции по политическим мотивам не должны применяться к спортсменам», — заключил Свищёв.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин заявил, что у него всё равно будут возникать проблемы с участием в турнирах ФИДЕ.





