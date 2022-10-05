военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дюков отреагировал на решение Украины претендовать на проведение ЧМ-2030

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что никто не может запретить Украине претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Дюков отреагировал на решение Украины претендовать на проведение ЧМ-2030
  • РИА Новости

«Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики, я в этом ничего не вижу», — сказал Дюков.

Украина 5 октября присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Уточняется, что условия участия страны в заявке будут оговорены позже.

В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков сравнил заявку Украины на ЧМ-2030 с Олимпиадой 1936 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить