Дюков отреагировал на решение Украины претендовать на проведение ЧМ-2030

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что никто не может запретить Украине претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

«Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики, я в этом ничего не вижу», — сказал Дюков.

Украина 5 октября присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Уточняется, что условия участия страны в заявке будут оговорены позже.

В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков сравнил заявку Украины на ЧМ-2030 с Олимпиадой 1936 года.