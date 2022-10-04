Терюшков сравнил заявку Украины на ЧМ-2030 с Олимпиадой 1936 года

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался на тему того, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«В истории уже были такие мероприятия. Это Олимпиада 1936 года. ФИФА может включить Украину в число стран-организаторов для того, чтобы выслужиться перед ними», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он также усомнился в том, что Украина сможет обеспечить безопасность турнира. Он добавил, что на фоне этого страна хочет словить «хайп».

Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Вячеслав Колосков назвал заявку Украины на проведение ЧМ-2030 пиар-акцией.