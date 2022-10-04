Колосков считает заявку Украины на проведение ЧМ-2030 пиар-акцией

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года — пиар-акция.

«Это решение украинской федерации, но это, понятное дело, абсолютно нереалистично. Это делается для того, чтобы все поняли, мол, Украина готова провести турнир или часть турнира на уровне чемпионата мира. Я лично вижу в этом пиар-акцию, в этом есть смысл пропиарить себя, что они думают о будущем страны, федерации, футбола и так далее», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года по футболу.

В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что шесть французских городов будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.