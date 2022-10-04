Колосков считает заявку Украины на проведение ЧМ-2030 пиар-акцией
- РИА Новости
«Это решение украинской федерации, но это, понятное дело, абсолютно нереалистично. Это делается для того, чтобы все поняли, мол, Украина готова провести турнир или часть турнира на уровне чемпионата мира. Я лично вижу в этом пиар-акцию, в этом есть смысл пропиарить себя, что они думают о будущем страны, федерации, футбола и так далее», — цитирует Колоскова РИА Новости.
Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года по футболу.
В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что шесть французских городов будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.