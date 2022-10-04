GE: шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Шесть французский городов будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.

Париж, Лилль, Страсбург, Реймс, Бордо и Марсель не будут организовывать мероприятия или предоставлять в городе экраны для трансляции матчей чемпионата мира, сообщает ge.globo со ссылкой на Городской совет Парижа.

Отмечается, что решение является актом протеста против Катара. Министр спорта Парижа Пьер Рабадан обосновал бойкот условиями организации как в экологическом, так и в социальном аспектах.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу.