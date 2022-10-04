The Times: Украина хочет провести ЧМ-2030 по футболу вместе с Испанией и Португалией

Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года по футболу.

Президент Владимир Зеленский и руководители стран Пиренейского полуострова согласовали проведение матчей одной из групп на территории Украины, об этом сообщает The Times.

Отмечается, что о сотрудничестве собираются объявить в среду во время конференции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

1 октября стало известно, что испанский тренер Висенте Гомес в ближайшее время может стать главным тренером сборной Украины по футболу.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на призывы в СМИ не брать Криштиану Роналду на чемпионат мира — 2022 в составе сборной Португалии.